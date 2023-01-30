الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برشلونة يوافق على رحيل بيليرين وانتقاله إلى سبورتنج لشبونة

هيكتور بيليرين
هيكتور بيليرين

حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، مصير الإسباني هيكتور بيليرين، لاعب الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

تشافي يحسم مصير هيكتور بيليرين في برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز وافق على رحيل لاعبه هيكتور بيليرين، خلال شهر يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي عقد اجتماعًا مع بيليرين، ثم أبلغ إدارة نادي برشلونة موافقته على رحيل اللاعب، حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم في نادٍ آخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن تشافي وجه الشكر إلى بيليرين خلال الاجتماع، على أن يتم الإعلان رسميًا عن رحيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت"، أن هيكتور بيليرين سينتقل إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة، على أن يُثبت جدارته خلال أربع أشهر فقط، ومن ثم يتم تحديد مستقبله بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 42 نقطة، أي بفارق خمس نقاط.

وكانت قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أُجريت اليوم الاثنين، قد أسفرت عن وقوع فريق برشلونة في مواجهة قوية أمام غريمه ريال مدريد في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بينما يلتقي فريق أوساسونا مع أتلتيك بيلباو، وستقام مباراة الذهاب على ملعب أوساسونا.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بنظام مباريات الذهاب والإياب، على عكس الأدوار السابقة، وعلى  ملاعب الأندية التي تم ذكرها أولًا في القرعة.

بيليرين برشلونة هيكتور بيليرين تشافي سبورتنج لشبونة الدوري الاسباني

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