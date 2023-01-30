رسميًا.. شون دايش مديرًا فنيًا لإيفرتون حتى عام 2025

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسميًا اليوم الاثنين، تعيين شون دايش مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لفرانك لامبارد لمدة موسمان ونصف.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، أن دايش وقع على عقد مع إيفرتون حتى عام 2025 وستكون مباراة أرسنال في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي على جوديسون بارك هي أول لقاءاته مع الفريق.

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵 — Everton (@Everton) January 30, 2023

وقال دايش في تصريحات للموقع الرسمي بعد التوقيع مع التوفير: “أعرف عن القاعدة الجماهيرية لإيفرتون شغوفة، كم هو ثمين هذا النادي بالنسبة لهم. نحن مستعدون للعمل لمنحهم ما يريدون. يبدأ ذلك بالعرق على القميص، والجهد. العودة إلى بعض المبادئ الأساسية لما يمثله إيفرتون لفترة طويلة”.

وقاد لامبارد إيفرتون، منذ يناير 2022 في 44 لقاء فاز في 12 وخسر 24 وتعادل 8، بعد أن تولى تدريب الفريق خلفًا للإسباني رافاييل بينتيز، ليستمر 357 يومًا في منصبه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية مع فرهاد موشيري، المساهم الرئيسي في إيفرتون، يُخبره بإنهاء عقده.

ويحتل فريق إيفرتون المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات، فيما تلقى الفريق 11 هزيمة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات على نطاق واسع بين الجماهير واحتجاجات عديدة ضد مجلس إدارة إيفرتون، ولم يحضر المديرون المباراة الأخيرة أمام ساوثهامبتون بسبب مخاوف أمنية.

وقال مشيري، الذي تعهد بفعل كل ما يلزم لجذب الجماهير، إنه ملتزم بالنادي ولكنه يريد جلب المزيد من التمويل للملعب الجديد الذي يقام حاليا في براملي مور دوك.

وذكر مشيري في مقابلة بالفيديو مع المجلس الاستشاري لمشجعي إيفرتون، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للنادي: "النادي ليس للبيع، كنت أتحدث مع مستثمرين كبار لديهم كفاءة حقيقية فى المجال تمكنهم من تقليص الفجوة الخاصة بالملعب".