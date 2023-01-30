الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة 3 اعدادي بمحافظة شمال سيناء مساء الاثنين مع استمرار عمليات التصحيح في أغلب مديريات التعليم في باقي المحافظات.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة  الصف الثالث الاعدادي خلال اجازة منتصف العام، وتوفر بعض المديريات معرفة النتيجة من خلال موقعها الالكتروني ومنها محافظة القاهرة التي تيح النتيجة فور اعتمادها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي فيما يتم عرض النتيجة في كافة المحافظات في المدارس وتوفرها مجانًا للطلاب وأولياء أمورهم، وتعر ض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة 3 اعدادي 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي . 

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج الطلاب في صفوف النقل  من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثاني بالإضافة إلى نتيجة 3 اعدادي ويستطيع الطلاب التعرف على النتائج فو راعتمادها من مديرية التربية والتعليم في القاهرة  عبر الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من الرابط التالي: من هنا.

وبعد الدخول على البوابة تتبقى بعض الخطوات للحصول على نتيجة 3 اعدادي فور اعتمادها وهي قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية ثم اكتب رقم جلوس طالب 3 اعدادي واضغط على عرض النتيجة لتظهر فورًا .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس وموعد ظهورها

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج الامتحانات عبر خدمة الموبايل من خلال الاتصال على  رقم 09000100 من اي خط ارضى او رقم 5757 من اى محمول كما يمكنكم الحصول على النتيجة فور اعتمادها  من المتحدث الالي من على الموقع الالكتروني . 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

بدأت بعض المحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظات فيما تستمر أعمال التصحيح في الكثير من المحافظات الأخرى ، ويختلف موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظة لأخرى كما اختلف جدول الامتحانات بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم للمديريات تحديد جدول امتحانات 3 اعدادي بما يتناسب مع ظروف كل محافظة . 

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بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وأعلنت محافظة شمال سيناء نتيجة 3 اعدادي اليوم الاثنين بعد اعتمادها من المحافظ، بنسبة نجاح 85.9% وتقدم لامتحانات 3 إعدادي بشمال سيناء 9236 طالبا وطالبا.

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وائل لطفي

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