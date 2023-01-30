الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الجبلاية يفاضل بين إسبانى وإنجليزى وبرتغالى لتعيين خبير أجنبى للجنة الحكام (خاص)

جمال علام و كلاتنبرج
جمال علام و كلاتنبرج

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بين ثلاث جنسيات (إنجليزى وإسبانى وبرتغالى) لتولى منصب الخبير الأجنبي للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة خلفًا للإنجليزى مارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته من منصبه.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن هناك أكثر من خبير أجنبى ولكن تم الاستقرار على المفاضلة بين ثلاث جنسيات لاختيار واحد منهم.

 من ناحية أخرى أصدر مجلس الجبلاية أمس، مجموعة قرارات هامة، عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي:

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كل صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقًا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

- مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجارٍ التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

- عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

اتحاد الكرة مجلس الجبلاية الخبير الاجنبي رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج جمال علام

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