مسرى محمد ومهد المسيح.. جولة في ضواحي القدس من معرض الكتاب

هنا مسرى محمد ومهد المسيح، هنا القدس العربية التي التقت فيها الأديان السماوية لتُجسد نورًا للإنسانية.. أماكن مقدسة باتت حبيسة بين جُدران المُحتل لأرض فلسطين، ليُصبح عسيرًا أن يزور المحبين من الوطن العربي؛ محبوبتهم فلسطين.. لكن في معرض الكتاب بات الأمر سهلًا، فالزوار يمكنهم القيام برحلة إلى ضواحي القدس من داخل جناح فلسطين في المعرض.

علم فلسطين، وكتيبات تحوي تاريخًا طويلًا لسنوات شهدت نضال أصحاب الأرض ضد المحتل؛ ترويها نورهان المسارعي، مشرف على جناح فلسطين، والذي يضم وزارة الثقافة الفلسطينية وسفارة فلسطين بالقاهرة.

"فلسطين دائما متواجدة وحاضرة في معرض الكتاب، ولنا الشرف أن نكون متواجدين فيه، حيثُ يتميز بأنه جامع لكل الثقافة والأفكار، ومتنوع الإصدارات" تقول نورهان، مضيفة: نحاول عرض جميع الكتب الفلسطينية من إصدارات وزارة الثقافة الفلسطينية، وتدور الكتب حول الثقافة والتاريخ والجغرافيا الفلسطينية، وتضم الثقافة؛ الشعر والروايات والمسرح، وأكثر ما يُقبل عليه الزوار هي الكتب التي تحكي عن فلسطين ما قبل النكبة وبعدها.

مجلدات الصور وعلم العلم الفلسطيني يجذبان الزوار، فالمجلدات تحوي صورًا لضواحي فلسطين التقطها مصور فلسطيني لأماكن وأشياء مختلفة تحاكي تراث الوطن المحتل.. "نعمل على تعزيز التراث الفلسطيني ونشره؛ بأن يكون حاضر في كل المحافل، وهنا ميزة معرض الكتاب بأنه يجذب الناس وأن نجد أطفال يأتون للتعرف أكثر عن فلسطين" - تقول مشرفة الجناح الفلسطيني.

علم فلسطين هو قُبلة الزوار هنا، حيث يتزاحمون للتصوير جواره بأعين تلمع حبًا في رمز الصمود.



وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

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