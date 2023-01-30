مسلسلات رمضان 2023.. توتا و خاطر يبدآن تصوير «كشف مستعجل» الأسبوع المقبل

يبدأ صناع المسلسل الدرامي الجديد “كشف مستعجل” لنجمي الكوميديا مصطفي خاطر و محمد عبد الرحمن “توتا” الأسبوع المقبل لعرضه ضمن موسم شهر رمضان 2023.

المسلسل كان يحمل في البداية اسم “ موعد على العشاء” وتم تغيير اسمه ليتناسب مع الأحداث التى تدور في إطار كوميدي بحت وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له الأسبوع القادمن وذلك للانتهاء من تصوير حلقات العمل الذي يتكون من 15 حلقة فقط قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ.

ويعود الثنائي مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن “توتا” للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعد فترة غياب ويعتمد المسلسل في حلقاته على ظهور بعض نجوم الصف الأول من الفنانين كضيوف شرف ضمن الأحداث.

و تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا و تجسد هنادي مهنا التي تقوم بدور البطولة النسائية في العمل شخصية ممثله اسمها عليا، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات في إطار كوميدي، كما أنها سوف تظهر شقيقة محمد عبد الرحمن.

وكان النجم محمد عبد الرحمن “توتا” قد شارك مؤخرا في المملكة العربية السعودية بمسرحيتي «سيدتي الجميلة» و«فرصة سعيدة»، وحصد معهما النجم ردود فعل إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري.

أما اخر أعمال الفنان مصطفى خاطر هو فيلم "ثانية واحدة" من بطولة دينا الشربيني، علا رشدي، سوسن بدر، أيمن القيسوني، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، شريف دسوقي، أحمد الفيشاوي، عزوز عادل، مصطفى أبوسريع، طاهر أبوليلة، ومن إخراج أكرم فريد، ومن تأليف مصطفى حمدي.

وتدور قصة فيلم "ثانية واحدة" حول شاب وفتاة يتعرضان لحادث كبير وهما لا يعرفان بعضهما، ثم يفقد هذا الشاب الذاكرة وتنقلب حياتهما ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وتتوالى الأحداث في إطار من الكوميديا والرومانسية.