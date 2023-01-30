«ما» و«رؤية» و«مصريات» تتصدر مبيعات هيئة الكتاب في معرض القاهرة

تصدرت سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية"، وكتب سلسلة المصريات، خلال اليومين الماضيين، مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالدورة الـ54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الوقت الحالي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ومن بين إصدارات سلسلة “ما”: "ما الحرف اليدوية" للدكتورة إيمان مهران، و"ما الأدب" للدكتور يوسف نوفل، و"ما الدراما" للدكتور عصام الدين أبو العلا، و"ما الجيولوجيا" للدكتور أسامة السيد أحمد عطية، و"ما الصيدلة" للدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، و"ما الكون"، "ما الفقة"، "ما الخطابة"، وغيرها الكثير من العناوين.

أما من بين إصدارات سلسلة رؤية: "فكرة في كتاب، مغامرات فلفلة ، حكايات فردوس وسماحة، الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال، رحلة إلى مركز الأرض ، شخصيات مصرية، قرأت لك، أحلم (الأشعار المصورة) ، أغرب من الخيال ، الجاهلية والصحوة، هؤلاء .. هم الإخوان، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، نساء على عرش مصر، حماية الكنائس في الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، العقل والنص، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فلسفة الحرب والسلم والحكم، قضايا الدين والحياة رؤية عصرية، مكارم الأخلاق، مهارات التواصل في السنة النبوية، فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) وغيرها الكثير من العناوين.

ومن بين إصدارات سلسلة مصريات، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض والفلاح فى مصر على مر العصور، للدكتور عبد العزيز صالح، وغيرها.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.