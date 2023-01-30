حسن يوسف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناتين على «يوتيوب»

تقدم الفنان حسن يوسف ببلاغ للنائب العام اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع "يوتيوب" بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له وزوجته الفنانة شمس البارودي.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلًا عن "حسن يوسف"، أن من بين الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها خبر تحت عنوان "طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج".

وتابع البلاغ أن تلك القنوات لم تكتف بنشر أخبار كاذبة ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.

وأضاف البلاغ أن المدعى عليهم أساءوا إلى زوجة موكله الفنانة "شمس البارودي"، وكان هدفهم من وراء ذلك، التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهم، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب سعيد في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق تلك القنوات التي تبث على موقع يوتيوب.