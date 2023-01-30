الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مسنة مقتولة بشقتها غرب الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

يكثف رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، تحريات حول ضبط المتهم بقتل سيدة عجوز بعد كتم أنفاسها بمخدة داخل مسكنها، كما أخطرت النيابة التحقيقات ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرفها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بوجود جثة سيدة بمسكنها متوفيه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وتبين صحته وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة على سرير غرفه النوم، وتبين وفاتها بعد كتم أنفاسها بوضع مخدة السرير عليها حتى فارقت الحياة.

وعلى الفور أمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم للقبض على الجاني، وتم نقل الجثة الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة الجنائية العثور على جثة سيدة مسنة المباحث الجنائية النيابة التحقيق المكان المعاينة

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