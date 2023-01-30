رئيس اتحاد جدة السعودي يُلمح لاقتراب تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله

ألمح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، لاقتراب تجديد عقد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله حتى عام 2025.

رئيس اتحاد جدة يُلمح لاقتراب تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله

وقال أنمار الحائلي في تصريحات تليفزيونية: "حمدالله ابن من أبناء الاتحاد، ولاعبًا مهمًا وأساسيًا في الفريق".

وأضاف: "ما لا يعرفه البعض أن حمدالله أحضر العقد فارغًا وقال لي وقع و(ضع الرقم الذي تريده)".

وأكد: "اللاعب الذي يشتري الاتحاد، النادي يشتريه ويقدرّه، سواء هو أو غيره من اللاعبين".

وعن عدم إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي، قال الحائلي: "ليس بالضرورة إبرام صفقات جديدة في كل فترة انتقالات، أحيانًا الإيقاف يعطي روحًا أقوى للفريق".

وتابع: "ما يهم حقًا هو الترابط بين اللاعبين داخل غرفة الملابس، والتعامل مع الضغوط الجماهيرية".

واختتم الحائلي تصريحاته، قائلًا: "أهنئ الجميع من الجماهير أو اللاعبين على التتويج بكأس السوبر السعودي، ونأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات، والآن نبدأ التفكير في مباراة الطائي".

اتحاد جدة بطلًا لكأس السوبر السعودي

يأتي ذلك بعدما نجح عبدالرزاق حمدالله في قيادة فريقه الاتحاد نحو التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، مساء أمس الأحد، على حساب الفيحاء.

وحقق الاتحاد فوزًا ثمينًا على الفيحاء بثنائية نظيفة، سجلهما عبدالرزاق حمدالله، ليتوّج بلقب كأس السوبر السعودي ويعود الفريق إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ 2018.

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

يستعد فريق الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، لمواجهة نظيره الطائي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.