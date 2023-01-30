جامعة سوهاج تناقش خطتها لدعم أنشطة ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

اجتمع الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع مسئولى فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، ويمثلها نادر عبدالظاهر، مدير الفرع، والدكتور عبدالرحيم عثمان، نائب مدير الفرع، وأسامة محمود، منسق البروتوكول عن فرع الجهاز والمدرب المعتمد لريادة الأعمال، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال ريادة الأعمال.

وقد ثمن رئيس الجامعة، الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تشجيع الشباب وخريجي الجامعات على إقامة مشروعات صغيرة منتجة تسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أزمة البطالة والفقر، مشيرًا إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ وتمويل تلك المشروعات، لما لها من أثر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن التعاون مع الجهاز يساعد على تأهيل الشباب وإمدادهم بالمهارات الأساسية للعمل الحر، ليكونوا جيلًا جديدًا من رجال الأعمال، وذلك يتم من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للطلاب لتدريبهم على أسس ريادة الأعمال، وحثهم على تقديم أفكار لمشروعات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الجهاز يسهم أيضًا فى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات المميزة للمشاركة فى حاضنات الأعمال، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، إلى جانب تقديم منتجاتهم داخل المعارض التسويقية لتعزيز فرص نجاح المشروع وتحقيق التنافسية والاستمرارية.

وأشار نادر عبدالظاهر، إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة آليات التعاون المشترك مع الجامعة في مجال ريادة الأعمال، وإجراء زيارات لمشروعات ممولة من فرع الجهاز بسوهاج، إلى جانب زيارة المناطق الصناعية على مستوى المحافظة، كما تمت مناقشة آليات الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الفرع، والتعاون الدائم لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وأهميته للشباب.