رئيس الوزراء: مصر ترحب بالحوارات البناءة التى تتخطى آليات الاستثمار التقليدية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن التواجد اليوم بالمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاكتشاف المستثمرين، وفتح الآفاق أمام فرص الاستثمار، خاصة أن العالم يواجه تحديات كبيرة واستثنائية، ولكن يشكل مناخًا استثماريًا واضحًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اليوم الإثنين، أن مصر ترحب بالحوارات البناءة والتي تتخطى آليات الاستثمار التقليدية، مشيرًا إلى أن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام، وأيضًا لدينا خطة، وهي أن نقلل الدين الحكومي بحلول عام 2027/ 2028، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق.

وتابع: "تواجدنا هنا اليوم هو شهادة على أهمية المشاركة المتعددة الأطراف وفتح الآفاق للفرص الاستثمارية".