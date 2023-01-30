الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش مشروع قانون التأمين الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد بعد ورود رأي مجلس الشيوخ.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لها الأول لمناقشة حساب ختامي موازنتي ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للسنة المالية 2021 /2022.

فيما يناقش الاجتماع الثانى حساب ختامي موازنتي مركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للسنة المالية 2021/ 2022.

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعها اليوم، لمناقشة 9 طلبات إحاطة وتتصدر مناقشة الخدمات المتكاملة النقاشات، وجاءت طلبات الإحاطة على النحو التالي:

أبرزها طلب إحاطة مقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن صعوبة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وعدم إيجاد حلول جذرية وسريعة حتى الآن، وتم توجيه الدعوة لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

وكذلك طلب إحاطة مقدم من  النائب حشمت أبو حجر، بشأن تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وتم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي.

اقتصادية النواب التأمين الموحد البحوث الزراعية الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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وائل لطفي

عام طه حسين

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