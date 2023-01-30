الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 862 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية مكبرة

ضبط أسلحة
ضبط أسلحة

وجهت الداخلية عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت في ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (89 بندقية آلية- 29 مسدس- 90 بندقية مششخنة وغير مششخنة-654 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 90 خزينة) وضبط (1500) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار، أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

ومن جانبه، استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية- دمياط- بورسعيد"، والسحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية".

وأسفرت الجهود عن ضبط 90 متهمًا، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح ناري- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -44 قطعة سلاح أبيض) وضبط 42 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

الاتجار في المخدرات الأسلحة والذخيرة الخارجين عن القانون السحر والجمال بالمواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد الكيلانى بأسوان

احذر.. 3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟