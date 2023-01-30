الداخلية تضبط 862 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية مكبرة

وجهت الداخلية عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت في ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (89 بندقية آلية- 29 مسدس- 90 بندقية مششخنة وغير مششخنة-654 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 90 خزينة) وضبط (1500) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار، أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

ومن جانبه، استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية- دمياط- بورسعيد"، والسحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية".

وأسفرت الجهود عن ضبط 90 متهمًا، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح ناري- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -44 قطعة سلاح أبيض) وضبط 42 قضية اتجار بالمواد المخدرة.