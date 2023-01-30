الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كثيف من رواد معرض الكتاب على جناح المجلس الأعلى للثقافة 

جناح المجلس الأعلي
جناح المجلس الأعلي للثقافة في معرض الكتاب

شهد جناح المجلس الأعلى للثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية، في اليوم الرابع لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا من الجمهور، على إصدارات المجلس.

وضمت إصدارات المجلس المتنوعة والحديثة في كافة المجالات سواء أدب أو فلسفة أو تاريخ أو اجتماع أو كتب تراثية أو الأدب الشعبي أو دواوين الشعر لمختلف الشعراء وإصدارات سلسلة الكتاب الأول، وقد نالت الإصدارات الحديثة إقبالاً كبيرًا من الجمهور خاصة أن أسعارها في متناول أيدي الجميع.

ــ إطلالة على إصدارات المجلس بمعرض الكتاب

وقد صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب “مستقبل الثقافة في مصر”، لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ومن تقديم وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخ المعاصر، دكتور عماد أبو غازى.

مجلد “التنمية المستدامة وقضايا الهوية”، في أربعة مجلدات لمجموعة من الباحثين، وقدم له أسالذ علم الاجتماع، والأمين الأسبق للمجلس، الدكتور سعيد المصرى.

 “وثائق ومدونات لجنة جمع تراث رواد المسرح الغنائي”، والتي جمعته وحققته لجنة جمع التراث، من بينهم دكتور أحمد الحفناوي ودكتور محمد شبانة. 

كتاب “المناخ وأثره على الزراعة”، للدكتورة عبلة عبد الرحمن، موسوعة “مصر والقضية الفلسطينية” في خمسة أجزاء لمجموعة من الباحثين ومن تحرير عادل حسن غنيم

بالإضافة إلى موسوعة “أعلام الأدب المصري الحديث”، “اليهود في الوطن العربي”، “الموسيقى والغناء في حياة العقاد”، وغيرها من الكتب التي نالت إعجاب الجماهير .

كما نالت سلسلة الكتاب الأول قبولا لدي العديد من فئات القراء خاصة من الشباب رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب. ومن بين هذه الإصدارات مؤلفات:"كراكيب جدا" لــ مي محسن، و"شاعر بلا معنى" لــ سماح أنور، و"صحة توقيع وقت إضافي" لــ عمرو توفيق، و"سيرة شاعر الربابة" لــ محمد رفعت، و"ضوء التوابيت" لــ أدهم مطر، و"ماذا بعد الأحمر" لــ منى عبد اللطيف، و"القاص الأعرج" لـ مصطفى إدريس، و"حينما يثمر الصبار" لـ إسراء أبو رحاب، و"الدراما في الشعر الغنائي عند باكثير" لـ بشير عصام الشوربجي.
يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية .

إقبال رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب علي جناح المجلس الأعلي للثقافة معرض القاهرة للكتاب 2023 مستقبل الثقافة في مصر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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