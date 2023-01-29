بيراميدز يحصل على راحة 3 أيام بعد التعادل أمام سيراميكا فى الدورى

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أيام عقب لقاء سيرامبكا كليوباترا.

وتعادل بيراميدز مع سيراميكا بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها يوم ٧ فبراير المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الدور الأول من بطولة الدوري.

من جانبه أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام سيراميكا لا تعبر مطلقا عن سير اللقاء، والفريق رغم الطرد المبكر لأحمد سامي إلا أنه كان الأفضل في كل شيء وكان الأجدر بالانتصار وحصد الثلاث نقاط.

شدد على أنه شيء غريب للغاية أن يلعب الفريق ٣ مباريات من آخر ٥ لقاءات منقوصا من لاعب مدافع مهم وحالات الطرد غريبة، وفي ظل توالي اللقاءات وضغط الدوري والكأس فإن الفريق يبذل مجهودا كبيرا من أجل التقدم في المرحلة المقبلة.

شدد على أنه من الضروري نسيان نتيجة لقاء سيرامبكا سريعا والتركيز في اللقاء المقبل أمام طلائع الجيش والذي لا بد من الفوز به لإنهاء الدور الأول في المركز الثاني خاصة وأنه هدف مهم ومؤقت في طريق المنافسة على الدوري،

تمنى فتح الله ألا تكون الإصابة التي تعرض لها علي جبر مدافع الفريق قوية وتمنعه من الغياب خاصة وأنه لاعب مهم وقوي وسيخضع لفحوصات وأشعة للاطمئنان عليه خلال الساعات المقبلة.

واختير رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جرى بينهما بملعب الدفاع الجوي في الجولة ١٦ من بطولة الدوري.