سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرا لتأثيره على السلع الغذائية والإستراتيجية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، ويعرض التقرير أسعار الصرف من خلال لوحة التعاملات المالية والتي تحدث باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب في الأسواق المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين

يتناول موقع الدستور الإلكتروني سعر الدولار اليوم الاثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية من خلال التحديثات الأخيرة التي تشهدها لوحة التعاملات المالية مؤخرا.

وإليكم سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى نحو 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.

قدر بنك مصر الدولار الأمريكي بنحو 29.74 جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية بنحو 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 29.84 جنيه وفي عمليات البيع نحو 29.94 جنيه.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصلت القيمة التقديرية للدولار إلى نحو 29.90 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في بنك البركة نحو 29.60 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل الدولار الأمريكي إلى 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد قدر الدولار بنحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

في بنك الكويتي الوطني قدر الدولار بنحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

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