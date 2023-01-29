سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 بداية التعاملات الصباحية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2024 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث تصدر محركات البحث على «جوجل»، خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر

يستعرض «الدستور» أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك حيث شهد استقرارًا ليسجل 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

واستقرت عملة البيتكوين اليوم الأحد 29 يناير 2023 أمام الدولار الأمريكي وسجلت 20.752.63 دولار، حيث شهد البيتكوين حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر السابقة في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ عدة سنوات.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 استقرارًا في سوريا، وسجلت في أسواق العاصمة دمشق نحو 6475 ليرة للشراء، و6550 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

انخفضت أسعار الليرة اللبنانية أمام الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 بالسوق السوداء، خلال نهاية التعاملات الصباحية حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، إلى 60.000 ليرة للشراء، و 60.500 ليرة للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29.73 جنيه للشراء.

29.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.71 جنيه للشراء.

29.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.83 جنيه للشراء.

29.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

29.82 جنيه للشراء.

29.92 جنيه للبيع.