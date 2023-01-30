يقدم موقع الدستور الإلكتروني للقراء أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 يناير 2023 من واقع أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون احتساب تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين ومصاريف العتالة والتي تشهد إزدياد ملحوظ في الآونة الأخيرة بفعل اضطر أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الحديد اليوم الإثنين 30 يناير 2023

يرغب المواطنين في معرفة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 يناير 2023 والتي استقرت خلال الأيام الماضية في مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب عقب ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية:

أسعار تداول حديد التسليح كما يلي:-

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 28200 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 27350 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27350 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه.



سعر الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق المصرية



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية للأسمنت 1945 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1870 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1975 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1935 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر للأسمنت 1910 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1875 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف العسكري 1880 جنيه.

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