البنك الأهلي يكشف حصيلة شهادات الـ25% وآخر موعد لشرائها

كشف الدكتور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن حصيلة الشهادات البلاتينية ذات العائد 25%، بلغت حتى الآن 285 مليار جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن 50% من إجمالي المبلغ عبارة عن استعادة من شهادات قديمة، أما الباقي تحويلات داخلية من حسابات العملاء، أو تحويلات من بنوك أخرى، أو تغيير عملة أجنبية، وتحويلات من الخارج.

وأكد أن الشهادة حققت الهدف منها سواء سحب سيولة، أو تغيير العملات، مؤكدًا أن آخر موعد لعمل الشهادات ذات العائد 25%، هو نهاية يناير الجاري.

ولفت إلى أن كثير من البنوك أعلنت طرح شهادات تختلف فوائدها بين 20%، و22.5%، وتستمر حتى يتخذ كل بنك الموعد المناسب لإيقافها.

من ناحية أخرى، أوضح أن البنك الأهلي فتح شهادات دولارية بفائدة 5.25%، قبل 3 أشهر، وبلغت حصيلتها الآن 2.3 مليار دولار .