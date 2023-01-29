صبحى وسفير اليابان ورئيس الدولى للكاراتيه يطلقون مبادرة للدفاع عن النفس

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهيروش أوكا سفير اليابان، وأنطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مبادرة Guardian Girls Karate للدفاع عن النفس للفتيات.



حضر حفل الإطلاق الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والسيدة فردريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.



يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومن خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب - الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك داخل أندية السكان بمراكز الشباب، بهدف تعليم الفتيات بعض الفنون للحماية والدفاع عن النفس من خلال مجموعة من المهارات.