وكيل «تعليم الوادى الجديد» يلتقى مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ووكلاء الإدارات عبر شبكة "سكايب"، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وخلال اللقاء أعرب المهندس سيد عبد العزيز عطية عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وكيل التعليم بالمحافظة، لافتا إلى القيام بمجموعة من الجولات الميدانية لجميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العمل وتقديم كافة سبل الدعم للجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

وأكد على العمل الجاد والمثمر بروح الفريق الواحد من أجل رفع كفاءة العمل والارتقاء به.

وفى ختام اللقاء، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خالص شكره وتقديره للجميع، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدا من التقدم والازدهار.