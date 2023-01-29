الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يلتقى مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس

وكيل التعليم يلتقي
وكيل التعليم يلتقي مديري الادارات عبر سكايب

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ووكلاء الإدارات عبر شبكة "سكايب"، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى  وزير التربية والتعليم وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وخلال اللقاء أعرب المهندس سيد عبد العزيز عطية عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية  وتوليه منصب وكيل التعليم بالمحافظة، لافتا إلى القيام بمجموعة من الجولات الميدانية لجميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العمل وتقديم كافة سبل الدعم للجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة. 

وأكد على العمل الجاد والمثمر بروح الفريق الواحد من أجل رفع كفاءة العمل والارتقاء به.

وفى ختام اللقاء، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خالص شكره وتقديره للجميع، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدا من التقدم والازدهار.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد مديرى الإدارات التعليمية عبر شبكة سكايب مجموعة من الجولات الميدانية للوقوف على سير العمل النهوض بالعملية التعليمية رفع كفاءة العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

بشأن عمل المخابز.. قرار مهم وعاجل من وزير التموين

الجاليات المصرية الأمريكية تجري جولة بالمدن السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع