الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«بريري» يقدم قراءة في روايتي «واحة الغروب» و«تغريدة البجعة» ضمن فعاليات معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قدم الدكتور محمد بريري الأستاذ بالجامعة الأمريكية ورقة بعنوان «قراءة في روايتي (واحة الغروب) لبهاء طاهر و(تغريدة البجعة) لمكاوي سعيد.. والاستعمار في مصر»، مشيرا إلى أنهما ينتميان للروايات التاريخية عند الكاتبين.

وأضاف «بريري» خلال فعاليات ندوة «الكاتب بهاء طاهر.. الآخر في تجربته»، التي بدأت منذ قليل، ضمن فعاليات محور «كاتب ومشروع» في الصالون الثقافي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: «روايتي الراحلين بهاء طاهر ومكاوي سعيد قدمتا استدعاء للتاريخي سواء لمقبرة الإسكندر، أو للحقبة الفرعونية».

ويشارك في الندوة الروائي والشاعر السوداني أمير تاج السر والدكتور خير دومة والدكتور محمد بريري ويديرها سيد محمود.

معرض القاهره الدولي للكتاب تفاصيل معرض الكتاب 2023 فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 فعاليات معرض الكتاب 2023 معرض الكتاب 2023

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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