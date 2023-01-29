التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وسموحة في الدوري الممتاز

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمباراة سموحة التي ستبدأ في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع.. أحمد عيد – خالد رضا – محمد حامد

خط الوسط.. علي فوزي – مصطفى شكشك – أحمد العجوز– محمد حمدي

خط الهجوم.. رفيق كابو – عماد ميهوب – أحمد أمين أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عبد الرحمن سمير وأحمد خليل كالوشا ومؤمن راضي وسيف الخشاب ومحمد عبد العاطي ومصطفى دويدار وكريم الطيب وزياد كمال ومباراك الحسن.

كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. الهاني سليمان

خط الدفاع.. محمد مغربي - محمود شبانة – أحمد عبد الحكم -

خط الوسط.. أحمد مصطفى – محمود حليمو – دوكو دودو – شريف رضا

خط الهجوم.. مصطفى سعد " ميسي " – حسين فيصل - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وأحمد شوشة وأحمد جمال وأحمد عبد العزيز ومحمد نادي ومحمد عصام وزياد طارق وأبويكر ليادي ومحمد سعيد مكرونة واليا سيلا.

ويحتل إنبي المركز 14 برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر نجح في الفوز في المباراة الأخيرة على فاركو ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 16 والتساوي مع فارك وطلائع الجيش وسموحة.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات وخمس هزائم ويملك أضعف خط هجوم في الدوري ولم يسجل سوى 9 أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 6 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام فاركو وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 19 والتساوي مع أسوان الذي يحتل المركز التاسع.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده حسن رمصان وخالد حسام طه ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وهيثم الشريف مساعد حكم فيديو.