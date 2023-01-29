الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سيد محمود يكشف سرًا عن رواية «قالت ضحى» لـ بهاء طاهر

فعاليات ندوة الكاتب
فعاليات ندوة الكاتب بهاء طاهر

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "الكاتب بهاء طاهر.. الآخر في تجربته"، وذلك ضمن فعاليات محور "كاتب ومشروع" في الصالون الثقافي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ54.

وقال الكاتب سيد محمود إن أول مقال كتبه في حياته عن بهاء طاهر وقتها كان طاهر في جنيف.

وأضاف أنه عندما صدرت رواية "قالت ضحى" اتفقنا وأبناء جيلنا على أن مَن يتزوج وينجب فتاة يسميها "ضحى"، وهو ما فعله الروائي الصديق أشرف عبدالشافي، كما كتب عماد غزالي قصيدة بعنوان "ضحى".

يشارك في الندوة كل من الروائي والشاعر السوداني أمير تاج السر، الدكتور خيري دومة، الدكتور محمد بريري، ويديرها سيد محمود.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

فعاليات معرض الكتاب 2023 بهاء طاهر أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب معرض الكتاب 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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