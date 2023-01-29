انطلاق مبادرة «أطفال علماء لمستقبل أفضل» بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق المرحلة السادسة من مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل" التابع لبرنامج جامعة الطفل والتي يتم تنفيذها بجامعات مصر للأطفال من عمر 9-15 سنة بمشاركة 100 طفل، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر الغول منسق جامعة الطفل، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين بالمبادرة، وعدد من أطفال وخريجي الجامعة التابعة لأكاديمية البحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بتلك المبادرة ومشاركة 14 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف كليات جامعة بني سويف بها، حيث يتم من خلالها تبسيط العلوم وفقا لقدرات الأطفال وأعمارهم وتعريفهم بكليات الجامعة بما يسهم في تشكيل وجدان الأطفال وتنمية قدراتهم لمساعدتهم مستقبلا على تحديد طبيعة الكليات التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم للالتحاق بها، مثمنا تلك التجربة التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتي تسهم في بناء جيل قادر علي الابداع والابتكار.

وخلال اللقاء، قام رئيس الجامعة بفتح حوار مع الطلاب واستمع لآرائهم وأفكارهم وأحلامهم خلال الفترة القادمة، معربا عن سعادته بتلك التجربة المثمرة ووجود نماذج مشرفة تخرجوا بالفعل من جامعة الطفل والتحقوا بكليات مثل الطب والصيدلة.