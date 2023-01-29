دليل معرض الكتاب 2023 في دورته الـ 54

يبحث كثير من المصريين في الوقت الحالي على دليل معرض الكتاب 2023، وذلك بعد انطلاقه تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع»، في دورته الـ 54، إذ يستضيف أكثر من ألف ناشر يمثلون 53 دولة من جميع أنحاء العالم وبعدد إصدارات يتخطى 250 ألف إصدار هذا العام.

وأصبح دليل معرض الكتاب 2023 محط اهتمام كثيرون، بعدما بدأت الدورة والتي يمثل الشاعر صلاح جاهين الكاتب كامل كيلاني شخصيتان المعرض كما أن الأردن هي ضيف شرف تلك الدورة.

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مواعيد الزيارة معرض الكتاب 2023

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب من يوم الخميس الماضي 26 يناير ويستمر حتى يوم 6 فبراير القادم ويستقبل زواره في الدورة الـ54 في مواعيد أعلنتها الهيئة العامة للكتاب خلال كل أيام الأسبوع من من 10 صباحًا إلى 8 مساء.

بينما يوم الخميس تبدأ المعرض من 10صباحًا إلى 9 مساءً، أما الجمعة فتختلف المواعيد حيث يبدأ المعرض من 1 ظهرَا إلى 9 مساءً.

كيفية الذهاب إلى معرض الكتاب

وبحسب دليل معرض الكتاب 2023 توفر الهيئة أتوبيسات مخصصة لنقل المواطنين من وإلى المعرض وهي تعتبر أتوبيسات للنقل العام وتتوزع في أماكن متنوعة كالآتي: الخط رقم (1) عبد المنعم رياض - عدد 10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية - جامعة الأزهر - محور المشير معرض الكتاب).

الخط رقم (2) دوران شبرا - عدد 10 سيارات (دوران شبرا - شارع شبرا - أحمد حلمي- شارع رمسيس - عباسية - نادي السكة - جامعة الأزهر - محور المشير معرض الكتاب)

الخط رقم (3) النزهة الجديدة - عدد 8 سيارات (النزهة الجديدة - ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - معرض الكتاب)

الخط رقم (4) الأميرية - عدد 7 سيارات (الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس - ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات - معرض الكتاب)

الخط رقم (5) ميدان الجيزة - عدد 10 سيارات (ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - القصر العيني - السيدة عائشة - الاوتوستراد - جامعة الازهر - معرض الكتاب)

الخط رقم (6) صقر قريش - عدد 5 سيارات (صقر قريش - كارفور المعادي - نادي وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير - معرض الكتاب)

الخط رقم (7) المظلات - عدد 8 سيارات (المظلات - سراي القبة - روكسي- السبع عمارات - الحي الثامن - الوفاء والأمل - محور المشير - معرض الكتاب).

كيفية حجز تذكرة معرض الكتاب 2023

ووفق دليل معرض الكتاب 2023 فإن التذكرة يبلغ سعرها 5 جنيهات وهناك عدة طرق لحجز التذكرة سواء من خلال المنصة الرقمية للمعرض أو من شباك التذاكر أمام المعرض، ويمكن دفع قميه التذكرة أيضًا عن طريق بي ومصاري أمان.

ويمكن الحجز عن طريق الدخول على الرابط الخاص بحجز التذاكر من هنا، ثم تسجيل بعض البيانات المطلوبة والخاصة بالزائر مثل رقم الهاتف، ثم إتمام البيانات سيقوم الرابط بإرسال نسخة من تذكرة معرض الكتاب في رسالة عبر تطبيق واتساب، ونسخة على البريد الإلكتروني، تشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة ودليل معرض الكتاب 2023.