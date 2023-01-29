أطفال لـ «الدستور»: «معرض الكتاب كبير جدًا وهنزوره تاني»

محمد ياسين، صاحب الـ13 من عمره، هي المرة الأولى له في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، جاء إلى المعرض عن طريق الصدفة، فلم يكن بباله أن يحضر اليوم الأول في المعرض، متابعًا: "أنا من سكان التجمع وكنت بسمع الناس تتكلم عن المعرض قولت لما أجي أشوف فيه إيه".

وتابع ياسين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "لمّا جئت للمعرض فرحت أوي بالدخول لأنه كان سهل والحصول على التذاكر كان سهل، وأول ما دخلت لاقيت المعرض كبير جدًا، وفيه وسائل تسلية كتيرة جدًا، ودا بسطني".

وأضاف ياسين صاحب الـ13 من عمره: "قررت أشتري الكتب الثقافية، وبعض الكتب التاريخية التي أردت الحصول عليها في وقت سابق من المكاتب الخارجية، وكنت أريد شراء كتب عن التاريخ خاصًة الأهرامات، وهي لا أجدها بطرق سهله في الخارج"، مختتمًا قوله: "زيارتي للمعرض السنة دي منها نزهة في المكان، ومنها جبت الكتب بسعر رخيص".

روجيه شاكر: “جيت مخصوص عشان أتعلم التصوير”

روجيه شاكر، صاحب الـ 7 سنوات من عمره، والذي يحلم بأن يصبح مصورًا، وهو ما دفعه لزيارة المعرض عندما علم أن هناك جزء مخصص للتصوير، متابعًا: "جيت مخصوص عشان أتعلم التصوير بس لاقيت مفيش تعليم بس لما سألت المصور الموجود كان بيجاوبني وحاول يعلمني".

وتابع شاكر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "بصراحة أنا كنت جاي مخصوص عشان أتعلم التصوير، واتفسحت واتفرجت كمان على الكتب، وروحت اتصورت في المكان الخاص بالتصوير في المعرض"، مختتمًا قوله: "أنا كنت جاي متخيل أن المعرض شكله كبير ودا فعلًا اللي لاقيته، وكمان دورت في المكان على مجلات الانيماشن، وعشان كده هاجي تاني".



وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.