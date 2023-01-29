محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات تطوير مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، للوقوف على ٱخر تطورات العمل في تطوير ورفع كفاءة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن أعمال التطوير غير المسبوقة في منظومة الصرف الصحي ببورسعيد، لرفع كفاءة شبكات الصرف واستيعاب المشروعات الجديدة التنموية والخدمية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، و المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، وعدد من الأجهزة المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد لموقف العمل حتى الٱن في تطوير شبكات الصرف الصحي بحي الزهور، وعلى رأسها تطوير منظومة الصرف الصحي في منطقة علي بن أبي طالب، مشيرا إلى أنه جاري استكمال العمل في إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة علي بن أبي طالب، وذلك لانتهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المنطقة، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لإنشاء وتطوير مزيد من محطات رفع الصرف الصحي على مستوى المحافظة، لاستيعاب المشروعات الجديدة أيضا، لافتا إلى أن أحياء الضواحي والزهور اللذان يعدان أكثر الأحياء السكنية كثافة، وشهدا مشروعات على أعلى مستوى في مجال تطوير شبكة الصرف الصحي مما ساهمت في تحسين الخدمات، والقضاء على مشكلات الصرف التي استمرت لمدة طويلة.

وشدد المحافظ على تكثيف معدلات العمل، لسرعة نهو كافة أعمال الصرف الصحي، موجها بالتنسيق المستمر بين الجهات المختصة بالعمل.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع