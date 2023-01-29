إصابة أمين شرطة و3 مجندين في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب أمين شرطة و3 مجندين في تصادم سيارة شرطة وميكروباص بالطريق الدائرى بحي غرب مدينة أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة وأخرى ميكروباص أمام كوبري السادات بحي غرب مدينة أسيوط، ووجود مصابين.



وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلِ من "سيد. ع"، 50 عاماً، مقيم بالبحر الأحمر، أمين شرطة، و"علي. و"، 21 عاماً، مقيم بالمنيا، و"أحمد. غ"، 21 عاماً، مقيم بأسوان، و"كيرلس. ق"، 21 عاماً، مقيم بالبحر الأحمر، مجندين، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.



تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.