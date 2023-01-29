مناظرة جثة شاب فى عابدين: «متعفنة والوفاة من 4 أيام»

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بتشريح جثة متعفنة لمواطن، في شقته وسط القاهرة، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من مناظرة الجثة أن الوفاة وقعت منذ أربعة أيام، وفي حالة تعفن رمي.

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة متعفنة من شقة، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم العثور على جثة "يحيى.أ" في حالة تعفن، نقلت الجثة إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.