الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناظرة جثة شاب فى عابدين: «متعفنة والوفاة من 4 أيام»

جثة
جثة

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بتشريح جثة متعفنة لمواطن، في شقته وسط القاهرة، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من مناظرة الجثة أن الوفاة وقعت منذ أربعة أيام، وفي حالة تعفن رمي.

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة متعفنة من شقة، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم العثور على جثة "يحيى.أ" في حالة تعفن، نقلت الجثة إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة عابدين الجزئية جثة متعفنة وسط القاهرة تحريات المباحث تعفن رمي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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