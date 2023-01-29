الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القباج: نحرص على التوسع فى إقامة معرض «ديارنا» بالمحافظات

ديارنا
ديارنا

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، ومعرض الأثاث الذي يقام للمرة الأولي بمحافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاوني الإنتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث تأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكل منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص أيضا على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر في الفترة من 29 يناير الجاري، حتي 9 فبراير المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.
 

إقامة معرض التضامن الاجتماعي الاقتصاد غير الرسمي التراث المصري الجمعيات التعاونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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