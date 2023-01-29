الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يدشن فعاليات حملة «طرق الأبواب» للتطعيم بلقاح كورونا

تدشين حملة طرق الأبواب
تدشين حملة طرق الأبواب بمحافظة المنوفية

دشن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، فعاليات حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات تطعيم لقاحات كورونا حفاظا على الصحة العامة المواطنين.

يأتى هذا تزامنا مع انطلاق حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد الفيروس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بدءا من اليوم الأحد 29 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

- الحملة تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية

وتفقد محافظ المنوفية فعاليات الحملة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وتوافر اللقاحات لضمان تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن حملة "طرق الأبواب" تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس، مؤكدا على انطلاق الحملة صباح اليوم لتجوب القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى الفئات المستهدفة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتقديم الدعم اللوجستي أمام الفرق الطبية لتحقيق المستهدف من الحملة، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالحملة وأهميتها حفاظا على صحتهم، مناشدا جميع أبناء وأهالي المحافظة سرعة الاستجابة للفرق الطبية والحصول على اللقاح حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم اليوم البدء فى تطعيم المواطنين لمن هم أكبر من 12 عاما وذلك من خلال 900 فرقة طبية متحركة، بمختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

12 عاما اح فيروس كورونا ارة الصحة استجاب أسبوع الهيئات الحكومية الحفاظ على الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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