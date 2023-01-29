الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة ترد على انتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق

ذهب
ذهب

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة.

وأشارت إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.

الإعلامي لمجلس الوزراء التموين والتجارة الداخلية الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك المشغولات الذهبية المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حماية المستهلك حقائق حقيقة

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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