الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسمياً.. تشيلسي يضم ظهير ليون حتى 2030 ويعيره إلى فريقه حتى نهاية الموسم

مالو جوستو
مالو جوستو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا اليوم الأحد، ضم الفرنسي مالو جوستو قادمًا من ليون بعقد يمتد لمدة 6 سنوات ونصف.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 19 عامًا حتى عام 2023 وإعارته إلى ليون حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت التقارير أن الصفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي قرابة الـ 30 مليون يورو وهي الصفقة السابعة للبلوز بعد الأوكراني ميخايلو مودريك، قادما من فريق شاختار دونتيسك الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالإضافة إلى الفرنسي بنوا بادياشيلي، والإنجليزي نوني مادويكي، والبرازيلي أندري سانتوس، والإيفواري ديفيد داترو فوفانا، بجانب استعارة جواو فيليكس.

مالو شارك مع ليون هذا الموسم في 15 لقاء بجميع المسابقات وصنع هدف وحيد.

تشيلسى تشيلسى الإنجليزى مالو جوستو الفرنسي مالو جوستو جوستو

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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