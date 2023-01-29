الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر البورصة الرئيسي يتخطى مستوى الـ17 ألف نقطة خلال النصف الأول من تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قفزت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد، لدى معاملات النصف الأول من تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها والقيادية، ما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "آى جى اكي 30" إلى تخطي مستوى الـ 17 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 2018.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "EGX30" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 17.071 نقطة، كما صعد كلا من مؤشري  EGX70  وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.73% و0.9% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 318.223 مليون جنيه على 172 شركة من خلال 11.338 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 107 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 9.819 مليون جنيه بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 21.808 مليون جنيه مقابل 11.989 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.107 مليون جنيه بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.233 مليون جنيه مقابل 126.528 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.926 مليون جنيه بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 19.825 مليون جنيه مقابل 8.898 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.14%، تلاه سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 5.68%، ثم سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 5.62%.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر سهم الحديد والصلب المصرية القائمة بنسبة 1.14%، تلاه سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 0.8%، ثم سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 0.4%.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية بنحو حا معاملات النصف الاول من تداولات اولى جلسات الأسبوع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مؤشري EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان تداولات البورصة المصرية 318 223 مليون جنيه ارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 107 شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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