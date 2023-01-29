الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحرير 78 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية

السيد دايرة
السيد دايرة

حررت مديرية التموين بالدقهلية 78 محضرا خلال حملة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بإدارة تموين بلقاس بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

ووجه وكيل الوزارة السيد دايرة - في بيان اليوم بتكثيف الحملات لإحكام الرقابة على المعروضات من المواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المحاضر شملت 60 في مجال المخابز و18 في مجال الأسواق، منها 6 محاضر تصرف في دقيق بلدي مدعم بمقدار 60 شيكارة، 6 محاضر عدم إعطاء بون صرف وتوقف عن الإنتاج، فضلا عن محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 23 ألف جنيه.

وأشار إلى ضرورة التنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

إحكام الرقابة احتياجات المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة المخابز والأسواق

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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