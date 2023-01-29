تحرير 78 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية

حررت مديرية التموين بالدقهلية 78 محضرا خلال حملة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بإدارة تموين بلقاس بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

ووجه وكيل الوزارة السيد دايرة - في بيان اليوم بتكثيف الحملات لإحكام الرقابة على المعروضات من المواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المحاضر شملت 60 في مجال المخابز و18 في مجال الأسواق، منها 6 محاضر تصرف في دقيق بلدي مدعم بمقدار 60 شيكارة، 6 محاضر عدم إعطاء بون صرف وتوقف عن الإنتاج، فضلا عن محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 23 ألف جنيه.

وأشار إلى ضرورة التنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.