بعد جائحة كورونا.. «بوينج» تستعد لتوظيف 10 آلاف في 2023

تستعد شركة "بوينج" لتصنيع الطائرات لتوظيف حوالي 10 آلاف موظف خلال عام 2023 الجاري وسط التعافي الذي أعقب مرحلة ما بعد جائحة كورونا.



وقال رئيس الشركة ديف كالهون، إن بوينج تتوقع نموا في وحداتها للأعمال على الأرجح وكذلك أقسام الهندسة والتصنيع، ومع ذلك خططت الشركة لخفض بعض أدوار الموظفين الموجودة حاليا بقطاع الدعم ويأتي ذلك بعد أيام من كشف الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من عام 2022.



وأضاف بأن بوينج حققت تقدما ضخما خلال التعافي رغم الخسائر من مرحلة ما بعد الجائحة لكن التحديات لا تزال قائمة.. لقد حققنا ما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر في الربع الأخير من العام الماضي بقيادة التقدم المحقق في الأداء والطلب القوي، وساعد ذلك في خلق تدفق نقدي إيجابي عن إجمالي العام لأول مرة منذ عام 2018.

وكانت "بوينج" لتصنيع الطائرات، قد أعلنت عن خسارة ربع سنوية أخرى، لكنها حافظت على خططها لزيادة إنتاج وتسليم الطائرات هذا العام على الرغم من التحديات المستمرة في سلسلة التوريد.



وأعلنت الشركة عن خسارتها السنوية الرابعة على التوالي في الوقت الذي تصارع فيه تكاليف إنتاج الطائرات التجارية التي تعد أعلى من المخطط لها.



واستفادت كل من بوينج ومنافستها إيرباص من انتعاش طلبيات الطائرات العام الماضي حيث تعافت شركات الطيران من تراجع السفر الناجم عن وباء كورونا.



وكافحت الشركات لزيادة الإنتاج، مشيرة إلى نقص المحركات النفاثة والمكونات الأخرى.



كانت أرباح ومبيعات بوينج في الربع الأخير من العام أقل من توقعات المحللين، وأعادت الشركة تقديم بعض الإرشادات المالية وتوجيهات التسليم لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في اجتماع المستثمرين في نوفمبر الماضي.



كانت بوينج تنتج طائرات 737 ماكس بمعدل أقل مما توقعه المسؤولون التنفيذيون في البداية، وتأخرت عمليات تسليم الطائرة العريضة "787 دريملاين" عن توقعات المحللين.



وقالت الشركة، إنها ستسلم 400 إلى 450 من طائرات 737 ماكس هذا العام و70 إلى 80 من طائرات 787 دريملاينر، وسلمت بوينج 480 طائرة العام الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون في مكالمة هاتفية مع المستثمرين، إن قدرة الشركة على زيادة الإنتاج مرتبطة بشكل أساسي بقيام الموردين بزيادة إنتاجهم.