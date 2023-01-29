الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«نقطة تحول» يروى بطولة إصابة النقيب سامح درويش ضابط المفرقعات أثناء عمله

فيلم نقطة تحول
فيلم نقطة تحول

دماء طاهرة وبطولة خالدة سطرها البطل  النقيب سامح درويش عقب إصابته ببتر في القدم اليمني إثر  انفجار المدرعة به أثناء عمله، كان البطل المصاب ضابط مفرقعات بإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.

يوم الإصابة

كانت البداية عندما صدرت تعليمات بمداهمة بؤرة إرهابية بشمال سيناء، و أثناء التوجه تم استهداف المدرعة التي يستقلها البطل بعبوة ناسفه أدت إلى بتر فوق الركبة في القدم اليمني و جروح قطعية بالوجه و البطن خضع على إثرها لإجراء ١٨ عملية جراحية بألمانيا، و استمرت رحلة علاجه لأكثر من سنة، ثم عاد للعمل بوزارة الداخلية عقب عودته من الخارج.

وكانت عرضت اليوم قناتي ON وCBC EXTRA الفيلم التسجيلي "نقطة تحول - بين الألم والأمل"، والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وحقق الفيلم التسجيلي "نقطة تحول" إشادات كبيرة وردود أفعال قوية من الجمهور عقب عرضه على شاشات التليفزيون؛ لما رصده من قصص وحكايات حول أبطالنا من الجيش والشرطة في التصدي للجماعات الإرهابية من أجل استقرار مصر وأمنها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا  مع الفيلم التسجيلى "نقطة تحول - بين الألم والأمل"، وجاءت تعليقات الجمهور على الفيلم التي نشرته الصفحة الرسمية لقناة "on" الفضائية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق حساب حمل اسم "خايف عليكي يا مصر": "روعة بالتوفيق يا رب لمن قاموا به، وبتمام الشفاء لكل مصاب، وربنا معاهم في إعاقتهم.. بل بالعكس حولوا الإعاقة إلى انتصار كل في مجاله، وألف رحمة ونور على كل شهداء الوطن جيش وشرطة وشعب".

فيما علق حساب حمل اسم "مسعد البنا": "تحيا مصر وجيش مصر، ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وعلق عوض سالم: "رحم الله شهداء الوطن الغالي الحبيب"، كما علق المئات بجملة "تحيا مصر".

إدارة الحماية المدني استقرار مصر ارهابية 30 يونيو الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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