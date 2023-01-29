الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: فيلم نقطة تحول بمثابة تأريخ لمرحلة فارقة من عمر الوطن

النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير الجمل

رحبت النائبة شادية خضير الجمل، بعرض الفيلم التسجيلي نقطة تحول ما بين الألم والأمل، باعتباره يرسخ لقيم الولاء والانتماء ويكرم أبطال مصر المصابين في العمليات العسكرية والإرهابية، فتكريم المصابين بتخليد مواقفهم البطولية، وتعريف الرأى العام بهم بمثابة صفحة تكتب في تاريخ مصر المعاصر ويرويها الأبطال الفعليين لهذه الأحداث.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الفيلم يرصد المشاعر الإنسانية للأبطال، كيف استقبلوا الإصابة بصلابة وإيمان كما يرصد إصرارهم على استكمال مسيرة التضحية والبطولة، فالإصابة لم تعق عزيمتهم في الدفاع عن الوطن في مختلف الجوانب.

وأكدت النائبة شادية خضير الجمل، أن  الفيلم نقطة تحول، يعكس أحداثًا بالفعل بمثابة نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث رصد كيف نجحت القيادة السياسية للبلاد في القضاء على الجماعات المتطرفة لنصل حاليا للأمن والأمان، فلم نصل إليها الا بتضحيات أبناء الوطن سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة تنتج أعمالًا وطنية تغرس قيم سامية في نفوس المصريين، فنحن بحاجة للمزيد من أعمال تعلي من الروح الوطنية وتكرم أبطالًا ضحوا بالغالي والنفيس فداءً للوطن، لافتة إلى أنه من الإيجابي أن الفيلم لم يتوقف عن مرحلة الإصابة وتوقف، لكنه اعتبر الإصابة نقطة بداية للأحداث فمن المصابين من تعرض لإصابات خطيرة لكنه فضل الاستمرار في أداء مهام عمله أو غير مسار حياته ليبدأ في مضمار جديد مسيرة البطولة والنجاح.

وتابعت خضير الجمل: أن دور الفيلم توعوي وتثقيفي وتشجيعي للشباب بأهمية التضحية في سبيل الوطن، حيث رصد أحداث وقائع سيذكرها التاريخ، ولن تمحى من ذاكرة الوطن.

الجماعات المتطرفة الدفاع عن الوطن القضاء على الجماعات المتطرفة الفيلم التسجيلي النائبة شادية خضير الجمل فيلم نقطة تحول

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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