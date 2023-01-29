مخرج فيلم «نقطة تحول» يكشف أصعب المواقف التى واجهتهم خلال التصوير

قال أحمد نور، مخرج فيلم "نقطة تحول ما بين الألم والأمل"، والذي عرضته قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم السبت، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن بطولات قصص مصابي العمليات الإرهابية، شجعت طاقم العمل على تقديم الفيلم.

الجميع كان يعمل على قلب رجل واحد

وأضاف "نور"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن طاقم العمل بالكامل كان يعمل على قلب رجل واحد، والجميع كانوا مهتمين بخروج الفيلم على أكمل وجه وبأفضل صورة.

وتابع مخرج "نقطة تحول": أن “القصص التي سمعناها من الأبطال أثرت بنا للغاية، وفكرنا كيف أن هؤلاء الأبطال يعيشون بيننا ولا أحد يعرف عنهم شيئا أو يتحدث عنهم”، مؤكدًا أن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير الفيلم كانت كلها تكمن في القصص التي رواها الأبطال، لكن على مستوى العمل لم تواجههم أي صعوبات، بل على بالعكس الشركة المتحدة وفرت لهم كل ما يحتاجونه.

هدف الفيلم

الفيلم يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين جيش شرطة قضاة ومواطنين عاديين.