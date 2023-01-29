الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: «نقطة تحول» يشحذ الروح الوطنية ويعلى قيم الولاء

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالفيلم التسجيلي "نقطة تحول ما بين الألم والأمل"، مؤكدة أنه يمثل نوع من أنواع التكريم للمصابين حيث جسد الأبطال أدوارهم الحقيقية في الفيلم، ورووا أحداث إصابتهم وفقدهم جزء من جسدهم وكيف تخطوا ذلك وعادوا لاستكمال مسيرة التضحية والبطولة، فالإصابة لم تقهر عزيمتهم.

 

وأضافت عضو المجلس أن الفيلم لم يقتصر على مصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة فحسب وإنما أظهر كذلك المصابين من المواطنين وكيف أن الإرهاب لا يفرق بين مدني وعسكري،  مشيرة إلى أن الفيلم يمثل تأريخا لمرحلة فارقة من عمر الوطن، وكيف نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الجماعات المتطرفة حيث دفعوا الثمن غاليا.

 

وشددت، على أن فيلم نقطة تحول يشحذ الروح الوطنية ويعلي من قيم الولاء والتضحية والفداء في سبيل الوطن، لافتة إلي أنه تم عمل أفلام ودراما كثيرة عن أبطالنا، لكننا في حاجة إلى المزيد، وسنظل في حاجة إلى التوثيق بالدراما و المشاهدة والأفلام الوثائقية والأفلام التسجيلية، وكل هذه الأدوات والمعطيات عبر كل المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية.

 

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن القوى الناعمة لها دور كبير في محاربة الفكر المتطرف، و ذلك من خلال إلقاء الضوء عليه، وكشفه للمجتمع، وفى نفس الوقت تخليد ذكر النماذج الوطنية المشرفة، حتى يتسنى للأجيال الجديدة الإطلاع على هذه النماذج المشرفة، قائله :"من الجيد أننا لدينا دراما تسلط الضوء على بطولات وإنجازات أبناء مصر المحروسة.

 

ووجهت تحية شكر وتقدير إلى أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية الباسلة على ما يقومون به من بطولات.

الجماعات المتطرفة الروح الوطنية القضاء على الجماعات المتطرفة حزب حماة الوطن فيلم نقطة تحول محاربة الفكر المتطرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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