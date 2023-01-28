صحة الشيوخ: تخصيص 6 مليارات جنيه لمبادرة تطوير 5 آلاف وحدة صحية

قال محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بالشيوخ، إن المبادرة الرئاسية بتطوير أكثر من 5 آلاف وحدة صحية ومراكز الرعاية الأولية، يعني أن هناك رجلًا يبغي الإصلاح الحقيقي ولا يبحث عن الشو الإعلامي.

مراكز الرعاية الأولية هي حجر الأساس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أي باحث في الشئون الصحية يرى أن مراكز الرعاية الأولية هي حجر الأساس بالمنظومة الطبية، وهي التي تتسبب في تخفيف الضغط على المستشفيات، مؤكدًا أن أي شيء يتم في صورة مبادرة رئيسية نفخر بها لأنها تتم على الوجة الأكمل، وفي أسرع وقت ممكن وكلنا يتمنى أن يكون كل شيء عبر المبادرات الرئاسية.

وأوضح أن مبادرة تطوير أكثر من 5 آلاف وحدة صحية ومراكز أولية، تم تخصيص 6 مليارات جنيه لها، ومنها ما هو موجه لرفع كفاءة العنصر البشري، لأنه العنصر الأساسي في المنظومة الصحية وتوجد خطة كاملة للتدريب والتأهيل ورفع العنصر المادي حتى يتناسب مع ساعات العمل الإضافية وكذلك الأداء.