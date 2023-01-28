برلمانية: فيلم «بين الأمل والألم» ينمى الولاء الوطنى ويفضح الإرهاب

أشادت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بالفيلم التسجيلي التي عرضته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "نقطة تحول بين الأمل والألم" الذي يروي قصص بطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنه أقل حق للشهداء من الجيش والشرطة والقضاة أن توثق بطولاتهم وتضحياتهم.

وقالت سمر سالم، في تصريحات خاصة، إن هذا الفيلم يعزز روح الولاء والانتماء الوطني لدى الأجيال القادمة من خلال معرفة كيف ضحى الشهداء بأرواحهم لكي يظل هذا الوطن في أمن واستقرار.

ولفتت سمر سالم إلى أن مصر دائمًا خاصة في عهد الرئيس السيسي حريصة على إرساء قيم الوفاء والولاء لكل من وقف ودعم وفدا الوطن والمواطن.

وأعلنت سمر سالم عن أن هذه البطولات لا بد أن توضع في كتب التاريخ ليدرسها الطلبة الذين هم مستقبل هذا الوطن.

وعرضت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. بين الأمل والألم»، الذى يروى قصص بطولات مجموعة من مصابى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر منذ أحداث ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، حيث تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وتناول الفيلم كيف استطاع هؤلاء الأبطال تحمل الآلام الصعبة التى مروا بها، وأن يحولوا المحنة الكبيرة إلى منحة وأمل، لدرجة جعلت بعضهم يحقق بطولات رياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله فى أماكن مختلفة غير قتالية، ليقدموا نموذجًا للتفانى من أجل الوطن.