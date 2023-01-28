السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

2 مليون جنيه عرض أيمن عباس وأحمد السويدي لمشروع «فيركلو» بـ«شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

عرض محمد الخولي، متسابق برنامج اكتشاف رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين “شارك تانك”، مبلغ 2 مليون جنيه كاستثمار مقابل 5 % حصة من الشركة لمشروع “فيركلو” لبيع وشراء وتبديل الملابس والمنتجات المختلفة.

وأوضح “الخولي” أنه يمتلك ويب سايت وأبليكيشن بالهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه لديه بضائع بمبلغ 18 مليون جنيه، ويسعى لتطوير مشروعه للأفضل وتوسيعه بمختلف المناطق.

وقدم أعضاء لجنة التحكيم نصائح هامة لصاحب مشروع “فيركلو” بالانتباه إلى أن هناك نفس الفكرة بأوروبا ليتلاشى فكرة التكرار، بالإضافة إلى الانتباه إلى عرض منتجات غير أصلية وخادعة من قبل العملاء وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وبالنهاية عرض رجل الأعمال أيمن عباس وأحمد السويدي مبلغ 2 مليون مقابل 30% ليتردد محمد الخولي ويستقروا على 2 مليون مقابل 20 % من حصة الشركة، و10 % حصة استثمارية، و5% أحمد السويدي، 5% أيمن عباسي.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك " Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

Shark Tank 8 مليون جنية العر العمل الشركات الناشئة العا رئيس التنفيذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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