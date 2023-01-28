روبي تقع في غرام محمود عبدالمغني بمسلسل «حضرة العمدة»

تواصل الفنانة روبي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حضرة العمدة"، والذي تقدم شخصية فتاة متخرجة من الجامعة الأمريكية وبعد ذلك تحصل على "العمودية" وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين وتقع في غرام الفنان محمود عبدالمغني.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "حضرة العمدة" في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، كما يناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي فتاة فتاة متخرجة من الجامعة الأمريكية منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

آخر أعمال روبي

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبى، فيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، وتم عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى ودارين حداد وتم عرضه يوم 18 يناير.