توزيع 12750 شجرة على قرى الفيوم وبدء زراعتها

قال خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، إنه تم استلام عدد ١٢٧٥٠ شجرة مختلفة: أشجار الزينا (الكافور - جازورينا - كيمو مارس - تفتيا - اكاسيا) وأشجار المثمرة (ليمون - يوسفي - برتقال - رمان)، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، حيث تحظى مبادرة 100 مليون شجرة، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، لتصبح المدارس والمصالح الحكومية خضراء ونظيفة مساهمة في التقليل من تلوث البيئة وبيئة خضراء نظيفة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، أنه تم اليوم السبت، زراعة أشجار بجوار نادي اليرموك بقصرالباسل وزراعة أشجار مثمرة بمدارس الزعفراني ومعصرة عرفة، كما استلمت اليوم الوحدة المحلية بالغرق عدد ١١٠٠ شجرة لزراعتها بمدارس الغرق.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم توزيع الأشجار على القرى والمدينة حيث يتم زراعة الأشجار المثمرة داخل أسوار المصالح الحكومية والمدارس على أن تقوم الوحدات المحلية برعايتها.



ويتم زراعة اشجار الزينة على الطرقات الخالية من مشاريع حياة كريمة حاليا وستشمل باقي الطرق بعد الانتهاء من مشاريع مبادرة حياة كريمة.