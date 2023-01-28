محافظ الدقهلية يفتتح معارض أهلا رمضان بمنية النصر ودكرنس

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، معارض “أهلا رمضان” بمدينة منية النصر ومدينة دكرنس، وذلك بحضور ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ والدكتورة شيماء نبيه وخالد الحداد أعضاء مجلس النواب والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومحمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس وقيادات رئاسة مجلس المدينتين وقيادات قطاع التموين وجمع كبير من المواطنين.

وتستهدف المعارض توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتشمل المعارض كافة أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والسلع الرمضانية منها زيوت الطعام والسكر والأرز والسمن والشاي والعسل والتمور والمكسرات والمشروبات واللحوم والجبن بكافة أنواعها بالإضافة إلى المنظفات وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطنون.

وأشار إلى أن هناك جهودا مكثفة مستمرة من خلال رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتنفيذ معارض"أهلا رمضان" لتخفيف العبئ عن المواطنين بنطاق المحافظة والتيسير عليهم.



وذكر أن معارض"أهلا رمضان" توفر المواد الغذائية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30 %، قائلا إن المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق مع قطاع التموين والغرفة التجارية وجهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأكد مختار، ضرورة تنفيذ الحملات التموينية المكثفة يومياً للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وتفقد المحافظ، المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعارض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، موجها بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعارض.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.