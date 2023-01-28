السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كيلوباترا فى الدورى

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن قائمة المباراة، أسامة جلال بسبب الإيقاف، وكريم حافظ بسبب الإصابة.

فخري لاكاي البرتغالي جايمي البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز سيراميكا كليوباترا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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