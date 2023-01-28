السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى القديس إفرام.. كنيسة الروم: لا يجب أن تقتصر الصلاة على الطلبات

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل كنيسة الروم المليكيين اليوم بحلول ذكرى البار أفرام السوري.

ولد أفرام في نصيبين بين النهرين في مستهلّ القرن الرابع، رسم شماساً إنجيلياً وأُلحق كمعلم بمدرسة نصيبين، فعكف على تفسير الكتاب المقدس وعقائد الإيمان القويم، على اثر المعاهدة التي قامت بين الإمبراطور الروماني جوفيانوس وسابور ملك فارس، ضمت بلدة نصيبين إلى المملكة الفارسيّة، فهجرها الكثيرون من المسيحيين، ومنهم القدّيس أفرام، فقطن مدينة الرّها معلماً في المدرسة المدعوّة "بالفارسية". 

انتقل إلى الحياة الأبدية في حزيران من سنة 373 ألَّف أناشيد كثيرة باللغة السريانيّة، هي من روائع الأدب السوريّ المسيحي رقَّةً وجمال تعبير وعمق تفكير، من ألقابه: نبي السوريين وإيليا السوريين وعامود الكنيسة وقيثارة الروح القدس. وفي سنة 1920 أعلنه البابا بنديكتوس الخامس عشر ملفان الكنيسة الجامعة.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة قالت خلالها: لا يجب أن تقتصر الصلاة على الطلبات بالكلام. فعلاً، إنّ الله لا يحتاج إلى خطابات، هو يعلم ما نحتاج إليه حتّى ولو لم نسأله ذلك. فما الذي يجب قوله إذاً؟ لا ترتكز الصلاة على قواعد، بل إنّها تشمل كلّ الحياة: "إِذا أَكَلتُم أَو شَرِبتُم أَو مَهما فَعَلتُم، فَافعَلوا كُلَّ شَيءٍ لِمَجدِ الله." هل أنت جالسٌ على المائدة؟ صلّ: خذ خبزك واشكر الذي أنعم عليك به، تذكّر الذي منحك الهبة وأنت تشرب الخمر، كي يبهج قلبك ويشفي مصائبك. حين تنتهي من الطعام لا تنسى ذكر المحسن إليك، حين تلبس رداءك أشكر الذي أعطاك إيّاه، وحين تضع معطفك عليك اشهد على حنان الله الذي جعل لنا لباساً مناسباً للشتاء والصيف، ولحماية حياتنا.

حين ينتهي النهار أشكر الذي أعطاك الشمس للعمل في النهار والنار للإنارة في الليل وكلّ ما تحتاج إليه، فالليل يزوّدك بأفعال النعمة، حين تنظر إلى السماء وتراقب جمال النجوم صلِّ لسيّد الكون الذي خلق كلّ شيء بحكمة. حين ترى كلّ الطبيعة راقدة، أعبد أيضاً الذي يشفي أتعابك بالنوم ويعيد لنا قوّتنا بالقليل من الراحة.

هكذا صلّ ولا تملّ، إذا كانت صلاتك لا تقتصر على صيغة بل تبقى متمسّكاً بالله على مدى وجودك هكذا لا تنقطع عن الصلاة كلّ حياتك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

تفاصيل القبض على الراقصة صاحبة «المقطع المخل» بالعجوزة

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

التصعيد مستمر.. ماذا سيقدم وزير الخارجية الأمريكي للفلسطينيين خلال زيارته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس